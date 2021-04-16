В Польше на трассе А4 временно закрыли съезд с дороги в пункт обслуживания пассажиров (ПОП) "Кашице". Там в течение одного месяца, 6 и 22 марта, разбились два украинских автобуса. В обоих ДТП погибли и серьезно пострадали люди.

Об этом сообщает "Укринформа" со ссылкой на пресс-секретаря Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей (GDDKiA) Польши Шимона Пеховьяка.

"ПОП "Кашице" был закрыт, чтобы специально созданная комиссия в GDDKiA решила, как можно улучшить безопасность на этом отрезке дороги", - объяснил действия властей Пеховьяк.

Он добавил, что после обеих автобусных катастроф специальные комиссии осматривали место трагедии и не обнаружили проблем с дорожной инфраструктурой. В то же время временное прекращение эксплуатации ПОП "Кашице" имеет целью определить, можно ли в этом месте принять дополнительные меры, чтобы в будущем исключить подобные ДТП.

Пеховьяк отметил, что в комиссию входят эксперты GDDKiA из Подкарпатского и других регионов страны. По его словам, пока неизвестно, сколько времени комиссия будет изучать этот вопрос и когда ПОП "Кашице" снова заработает.

Напомним, 6 марта при съезде в ПОП "Кашице" в аварию попал автобус сообщением Познань-Херсон, в котором ехали 57 граждан Украины. На месте погибли пять украинцев, 35 человек получили травмы разной степени тяжести. Впоследствии в больнице скончался шестой пассажир этого автобуса. Причиной аварии польские власти назвали проблемы у водителя, который не справился с управлением автобуса.

А в ночь на 22 марта на том же месте в аварию попал украинский автобус, совершавший рейс по маршруту Вроцлав-Черновцы. Он съехал с дороги, пробил отбойник и упал в придорожный ров. В автобусе находились 10 человек. В результате ДТП один человек погиб на месте, пятеро получили травмы.