Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о важности вентиляции воздуха и назвал главные условия для размножения людей.

Об этом он сообщил в видеообращении на своем YouTube-канале.

В частности, врач прокомментировал жалобу зрительницы о том, что ее родители долгое время отказывались устанавливать в квартире гигрометр и термометр. Комаровский сказал, что понимает недовольство девушки.

Также он назвал несколько условий, одно из которых, по мнению доктора, должно быть выполнено для начала размножения.

"Я вам всячески и настоятельно рекомендую. Начинайте размножаться только тогда, когда выполнено одно из двух условий: или полное взаимопонимание с будущими бабушками и дедушками, или отдельная площадь, где вы сами будете определять, каким воздухом дышит ваш ребенок", - говорит телеведущий.

Ранее "Страна" сообщала, что Комаровский рассказал, как правильно сочетать витамины и минералы. Доктор разместил в своем блоге таблицу основ взаимодействия витаминов и минералов.

Также напомним, что доктор Комаровский объяснил украинцам, как уберечься от пищевого отравления. Как пояснил врач, причинами пищевого отравления могут быть испорченные продукты, гнилые фрукты и овощи, несвежие яйца, а также грязная еда или вода.