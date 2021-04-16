Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил построить дамбу у истоков Днепра, чтобы таким образом заставить Киев возобновить подачу воды в Крым.

Идею политик подал в своем Телеграм-канале.

"Украину можно быстро заставить подать воду в Крым. Достаточно просто начать строить дамбу у истоков Днепра в Смоленской области. В итоге и перекрывать ничего не понадобится, я вас уверяю, самого факта угрозы будет достаточно, чтобы вразумить Киев", - написал Жириновский.

Жириновский в последнее время предлагает много неординарных вещей. Например, в начале апреля он заявил, что необходимо возвращаться к юлианскому календарю, по которому жила Россия до революции 1917 года.

А зимой он предложил свою кандидатуру в качестве замены тогда еще действующего президента США Дональда Трампа в фильме "Один дома - 2".