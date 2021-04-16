Сегодня, 16 апреля, на 53-м году жизни умерла известная британская актриса театра, кино и телевидения Хелен Маккрори.

Об этом сообщает газета The Telegraph.

Смерть актрисы подтвердил муж Хелен - актер Дэмиен Льюис. По словам вдовца, Маккрори отошла в окружении семьи и близких. Причиной смерти актрисы стал рак.

Отметим, что актриса родилась 17 августа 1968 года в Лондоне. Популярность снискала как актриса классических постановок, в основном - по Чехову и Шекспиру.

Хелен Маккрори известна по ролям в телефильмах и постановках английских театров. Она исполнила роль Нарциссы Малфой, матери Драко Малфоя, в трех заключительных частях кинофраншизы о Гарри Поттере.

Кроме того, Маккрори сыграла жену премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери в фильме "Королева" (The Queen) 2005 года, а также Полли Шелби, главу семьи Шелби, в криминальном телесериале "Острые козырьки" ("Peaky Blinders").

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