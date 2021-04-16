Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы генерал Рауль Кастро уходит с своего поста.

Соответствующее заявление он сделал во время VIII съезда партии в Гаване.

"Генерал армии сказал, что он с удовлетворением передает руководство страной группе подготовленных лидеров, закаленных десятилетиями опыта ..., приверженных этике Революции, отождествляемых с историей и культурой нации", - приводит слова Рауля Кастро официальная газета кубинской компартии Granma.

Отметим, Кастро и его старший брат Фидель были у власти на острове с 1959 года.

Напомним, в 2018 году Рауль Кастро рассказал, кто и когда заменит его на высшей партийной должности Кубы.

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