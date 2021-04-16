Во Всемирный день голоса представители Минздрава рассказали, как правильно заботиться о нем и напомнили о важности данного "инструмента" в повседневной жизни.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Голос вместе с речью и языком - это инструменты, которые мы используем для общения друг с другом. Ваш голос такой же уникальный, как отпечатки пальцев. Он помогает лучше понимать вашу личность, настроение и здоровье", - пишут в пресс-центре ЦОЗ.

Также там добавили, что это важный инструмент в повседневной работе около 30% всего работающего населения - певцов, учителей, врачей, юристов, продавцов, публичных деятелей и тому подобное. А когда голосовой аппарат выходит из строя, многие испытывают большие трудности.

В Минздраве назвали основные причины, которые могут привести к проблемам с голосом. Среди них:

Инфекции верхних дыхательных путей.

Воспаление через гастроэзофагеальный рефлюкс (его еще называют желудочно-пищеводного рефлюкса, изжогой или ГЭРБ)

Неправильное и чрезмерное пение.

Наросты на голосовых связках, узелки на связках или папилломатоз гортани.

Рак гортани.

Неврологические заболевания, например, спастическая дисфония или паралич голосовых связок.

Психологическая травма.

"Большинство из этих проблем можно преодолеть, если устранить первопричину и бережно относиться к своему голосу", - напоминают специалисты.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минздраве рассказали украинцам, как справиться с негативными последствиями стресса.

Также напомним, что в МОЗ объяснили украинцам, как можно облегчить тяжелое течение сезонной аллергии.