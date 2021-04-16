Пение, инфекции и психологические травмы. В МОЗ назвали причины проблем с голосом
Во Всемирный день голоса представители Минздрава рассказали, как правильно заботиться о нем и напомнили о важности данного "инструмента" в повседневной жизни.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.
"Голос вместе с речью и языком - это инструменты, которые мы используем для общения друг с другом. Ваш голос такой же уникальный, как отпечатки пальцев. Он помогает лучше понимать вашу личность, настроение и здоровье", - пишут в пресс-центре ЦОЗ.
Также там добавили, что это важный инструмент в повседневной работе около 30% всего работающего населения - певцов, учителей, врачей, юристов, продавцов, публичных деятелей и тому подобное. А когда голосовой аппарат выходит из строя, многие испытывают большие трудности.
В Минздраве назвали основные причины, которые могут привести к проблемам с голосом. Среди них:
- Инфекции верхних дыхательных путей.
- Воспаление через гастроэзофагеальный рефлюкс (его еще называют желудочно-пищеводного рефлюкса, изжогой или ГЭРБ)
- Неправильное и чрезмерное пение.
- Наросты на голосовых связках, узелки на связках или папилломатоз гортани.
- Рак гортани.
- Неврологические заболевания, например, спастическая дисфония или паралич голосовых связок.
- Психологическая травма.
"Большинство из этих проблем можно преодолеть, если устранить первопричину и бережно относиться к своему голосу", - напоминают специалисты.
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