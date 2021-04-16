Среди прочего, неправильное и чрезмерное пение может привести к потере голоса. Фото: freepik

Во Всемирный день голоса представители Минздрава рассказали, как правильно заботиться о нем и напомнили о важности данного "инструмента" в повседневной жизни.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook.

"Голос вместе с речью и языком - это инструменты, которые мы используем для общения друг с другом. Ваш голос такой же уникальный, как отпечатки пальцев. Он помогает лучше понимать вашу личность, настроение и здоровье", - пишут в пресс-центре ЦОЗ.

Также там добавили, что это важный инструмент в повседневной работе около 30% всего работающего населения - певцов, учителей, врачей, юристов, продавцов, публичных деятелей и тому подобное. А когда голосовой аппарат выходит из строя, многие испытывают большие трудности.

В Минздраве назвали основные причины, которые могут привести к проблемам с голосом. Среди них:

  • Инфекции верхних дыхательных путей.
  • Воспаление через гастроэзофагеальный рефлюкс (его еще называют желудочно-пищеводного рефлюкса, изжогой или ГЭРБ)
  • Неправильное и чрезмерное пение.
  • Наросты на голосовых связках, узелки на связках или папилломатоз гортани.
  • Рак гортани.
  • Неврологические заболевания, например, спастическая дисфония или паралич голосовых связок.
  • Психологическая травма.

"Большинство из этих проблем можно преодолеть, если устранить первопричину и бережно относиться к своему голосу", - напоминают специалисты.

Скриншот: В Минздраве рассказали, что может стать причиной проблем с голосом

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