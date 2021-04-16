Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, какое количество привитых от коронавируса украинцев сталкивались с побочными эффектами иммунизации. По его данным, таких выявлено 0,23% от общего числа вакцинированных.

Статистику чиновник озвучил в эфире "Радио НВ".

"У нас среди (более 430 тысяч – Ред.) вакцинированных 0,23% неблагоприятных событий после иммунизации, которые выражаются прежде всего в легком течении побочных реакций. Во-первых, покраснение, боль в месте инъекции, возможно повышение температуры, в частности до высоких цифр, боли в мышцах. Но это небольшое количество", - сказал Ляшко.

Отвечая на вопрос о рисках возникновения тромбов при использовании вакцины "Ковишилд", главный санврач сослался на официальную позицию Европейского агентства лекарственных средств по поводу вакцины "АстраЗенека", согласно которой риски возникновения побочных реакций превышают пользу от препарата.

"Насчет того, что сейчас говорят о тромбозе... Этот вопрос уже рассматривался Европейским медицинским агентством, которое разрешило к использованию и подтвердило, что вакцина ("АстраЗенека" - Ред.) безопасна и риски, которые могут возникнуть в результате вакцинации, никак не сопоставимы с рисками, возникающими в результате инфицирования коронавирусной болезнью", - заметил Ляшко.

Напомним, сам Ляшко заразился коронавирусом через две недели после вакцинации "Ковишилдом".

Между тем несмотря на заверения европейского регулятора в пользе вакцины "АстраЗенека" страны отказываются от нее или ограничивают ее применение. Так, Дания первой в мире полностью отказалась от прививок этой вакциной.