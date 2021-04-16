На выходных почти по всей Украине ударят ночные заморозки до -5 градусов
В эти выходные практически по всей территории Украины ударят заморозки до 1 °C мороза в воздухе и до 5 °С мороза на поверхности грунта.
Об этом свидетельствует прогноз сайта "Sinoptik.ua".
Днем на выходных температура воздуха поднимается до +8…+14°C.
По прогнозу синоптиков, заморозки 17-18 апреля ожидаются в таких регионах:
- На востоке: Днепропетровская, Донецкая, Луганская области.
- В центральном регионе: Винницкая, Черкасская, Кировоградская области.
- На юге: Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области.
- На севере: Киевская область.
- В западном регионе: Ровенская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая области.
Напомним, в середине апреля Одесскую область и Карпаты засыпало снегом.
Ранее синоптики сообщили, что в субботу дождь с мокрым снегом задержится в Украине. Карта погоды по регионам.
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