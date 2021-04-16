В эти выходные практически по всей территории Украины ударят заморозки до 1 °C мороза в воздухе и до 5 °С мороза на поверхности грунта.

Об этом свидетельствует прогноз сайта "Sinoptik.ua".

Днем на выходных температура воздуха поднимается до +8…+14°C.

По прогнозу синоптиков, заморозки 17-18 апреля ожидаются в таких регионах:

На востоке : Днепропетровская, Донецкая, Луганская области.

: Днепропетровская, Донецкая, Луганская области. В центральном регионе: Винницкая, Черкасская, Кировоградская области.

Винницкая, Черкасская, Кировоградская области. На юге: Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области.

Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области. На севере: Киевская область.

Киевская область. В западном регионе: Ровенская, Волынская, Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая области.

Напомним, в середине апреля Одесскую область и Карпаты засыпало снегом.

Ранее синоптики сообщили, что в субботу дождь с мокрым снегом задержится в Украине. Карта погоды по регионам.