В ответ на введенные 2 марта санкции США против российских официальных лиц, МИД России объявил о ответных мерах, в числе которых - закрытие въезда в Российскую Федерацию восьми действующим и бывшим американским высокопоставленным чиновникам.

Об этом говорится в публикации на официальном сайте МИД России.

Мэррик Гарланд (Merrick Brian Garland), генеральный прокурор США; Майкл Карвахаль (Michael D. Carvajal), директор Федерального бюро тюрем США; Алехандро Майоркас (Alejandro Nicholas Mayorkas), министр внутренней безопасности США; Сьюзан Райс (Susan Elizabeth Rice), советник Президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности; Кристофер Рэй (Christopher Asher Wray), директор ФБР; Эврил Хейнс (Avril Danica Haines), директор Национальной разведки США; Джон Болтон (John Robert Bolton), бывший помощник Президента США по национальной безопасности и постоянный представитель при ООН; Роберт Вулси (Robert James Woolsey Jr.), бывший директор ЦРУ.

"Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не «подсвечивать» публично предпринимаемые российской стороной контрмеры", сообщает МИД России.

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В МИД РФ пообещали на них "неотвратимый ответ".