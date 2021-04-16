В пятницу, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Париж, где встретился с президентом Франции. После переговоров с Эммануэлем Макроном глава государства провел брифинг об итогах встречи.

Традиционно недалеко от президента Украины стояла его пресс-секретарь Юлия Мендель, чей наряд и висящие на декольте солнцезащитные очки вызвали критику стилистов и троллинг пользователей социальных сетей.

Стилист Елена Тихая прокомментировала образ Мендель и рассказала "Стране", в чем его главный недостаток.

"Ошибка этого наряда - слишком широкий и плотный пояс, который не совпадает с пропорциями фигуры. Он в прямом смысле слова, утяжеляет и добавляет лишний объем. Вместо того, чтоб собрать образ, он буквально режет силуэт на две части. Теперь что касается очков, которые висят на блузе. Такое точно недопустимо в деловом дресс-коде и по элементарным правилам этикета. Очки должны быть либо на специальной цепочке, либо лежать в сумке. А очки на декольте блузы - это привет от представителей того социально-культурного слоя, где так же не страшно носить солнечные очки в помещении и показательно демонстрировать их бренд и лого", - комментирует "Стране" стилистка Елена Тихая.

Ранее "Страна" приводила ключевые заявления, прозвучавшие на брифинге Зеленского. Например, о том, что 19 апреля советники Нормандской четверки обсудят "кластеры" по Донбассу. И о том, что президент решил предлагать каждой стране Евросоюза подписать декларацию о движении Киева в ЕС.