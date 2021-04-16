Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская рассказала о трех клинических стадиях коронавирусной инфекции и их особенностях.

Особенности заболевания она раскрыла в программе "Смотрящие" на телеканале "Наш".

Первая стадия обусловлена действием самого вируса и в большинстве случаев проходит незаметно или с умеренно выраженными симптомами. В 20-25% случаев может повышаться температура тела до 38 градусов - как при обычном респираторном заболевании, может притупиться нюх или начаться насморк - у всех по-разному. Эта вирусная фаза длится около недели.

"Эта фаза нестрашная, и там надо только симптоматическое лечение и противовирусные препараты", - сказал врач.

Вторая фаза неприятная и малоконтролируемая. Она обусловлена реакцией иммунитета на коронавирус и зависит от дозы возбудителя: чем больше вируса попадает в организм, тем тяжелее и неприятнее будет течение заболевания.

На второй фазе все внимание нужно уделить подавлению иммунных реакций. Назначаются препараты, угнетающие иммунитет (глюкокортикостероиды и другие).

По словам Голубовской, здесь наблюдается парадокс: человек выздоравливает при инфекционных заболеваниях благодаря своему иммунитету, но при коронавирусе нужно его угнетать.

Несмотря на это при таком лечении антитела к вирусу все равно вырабатываются.

А третья фаза представляет собой уже серьезную медико-социальную проблему - это постковидный синдром, связанный как с возбудителем, так и с лечением. Как сказала Голубовская, люди после болезни очень ослаблены и часто не могут работать.

Смотрите фрагмент о стадиях болезни с 29:30

Ранее Голубовская рассказывала о бразильском штамме коронавируса, от которого вакцина может и не защитить.

Также она поясняла, для кого прививка от коронавируса может быть опасной.