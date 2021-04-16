Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с "враждебными действиями США".

В их числе полное прекращение деятельности в России американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским госструктурам, а также высылка сотрудников дипломатических миссий США, прекращение найма дипмиссиями США работников из числа граждан России и третьих стран, закрытие въезда восьми действующим и бывшим американским чиновникам в Россию.

Полный список опубликован на официальном сайте ведомства.

"Предпринятый Администрацией Дж.Байдена очередной выпад против нашей страны, разумеется, не может оставаться без ответа. В Вашингтоне, похоже, не желают мириться с тем, что в новых геополитических реалиях нет места одностороннему диктату, а обанкротившиеся сценарии "сдерживания Москвы", на которые США продолжают недальновидно делать ставку, чреваты лишь дальнейшей деградацией российско-американских отношений", - говорится в сообщении.

"На этом фоне лицемерно звучат призывы из-за океана воздержаться от эскалации, а по сути согласиться с тем, что с нами пытаются разговаривать с позиции силы. Неоднократно предупреждали и доказывали на практике, что санкционное и иное давление не только бесперспективно, но и обернется пагубными последствиями для тех, кто решается на подобные провокации", - сообщает МИД России.

В ответ на антироссийские санкции в ближайшее время будут введены следующие контрмеры:

На основе взаимности последует высылка сотрудников дипломатических миссий США в количестве, соразмерном с осуществленной американскими властями акцией против российских дипломатов.

"К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели Администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов", - задается вопросом МИД России.

Ограничивается практика задействования Посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств. Выдача им соответствующих виз будет сведена к минимуму: до 10 чел. в год на основе взаимности.

В строгом соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических сношениях и российским законодательством, включая Трудовой кодекс, будут приняты меры по полному прекращению практики найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа граждан Российской Федерации и третьих стран.

В связи с систематическими нарушениями сотрудниками диппредставительств США правил осуществления поездок по территории Российской Федерации, прекращается действие двустороннего Меморандума 1992 г. "О понимании в отношении "открытой суши".

Имеется в виду прекратить деятельность в Российской Федерации американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским государственным структурам. Эта работа, которая ведется давно и планомерно, будет доведена до конца, особенно на фоне того, что США не намерены сокращать размах своих подрывных усилий, осуществляемых системно с опорой на разветвленную законодательную базу.

Очевидно, что из сложившейся крайне напряженной ситуации вытекает объективная необходимость, чтобы послы обеих наших стран находились в своих столицах для анализа ситуации и проведения консультаций.

Также в МИД заявили, что данные шаги – лишь часть имеющихся возможностей.

"Скоро на официальном портале МИД России будут обнародованы имена восьми действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных к разработке и реализации антироссийского курса. Им на бессрочной основе закрывается въезд в Российскую Федерацию. Это зеркальный ответ на санкции против российских официальных лиц, которых США в прошлом месяце внесли в свой "черный список", - заявили в ведомстве.

В то же время в министерстве сказали, что Москва хочет избежать дальнейшего роста напряженности в отношениях с Вашингтоном и открыта к диалогу. "Однако реальность такова, что из Вашингтона мы слышим одно, а на практике видим совершенно другое. Сомнений быть не должно — ни одна санкционная "волна" безнаказанной не останется", — говорится в заявлении.

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В МИД РФ пообещали на них "неотвратимый ответ".

"Страна" публиковала полный список подпавших под санкции физлиц и компаний.