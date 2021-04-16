Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Иран сбил самолет украинской авиакомпании МАУ в январе 2020 года умышленно.

Заявление чиновник сделал в интервью канадскому изданию Globe and Mail.

"Это было намеренно. Это была сознательная атака", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, это мнение подтверждает отказ Ирана предоставить Украине полный доступ к материалам расследования обстоятельств катастрофы.

Данилов добавил, что во время визита в Иран прямо спросил о причинах трагедии секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. Но тот лишь ответил, что его политическая сила не имела к этому отношения.

"Когда я был в Тегеране, я прямо спросил у своего коллеги: "Зачем вы это сделали?" Он мне очень честно ответил, что они не были заинтересованы в сбивании этого самолета, но Иран – это страна, где существуют разные группы влияния. Там есть как минимум три разных военных группы, подчиненные трем разным командованиям, в частности Корпус стражей Исламской революции. Но не только они", – рассказал Данилов.

Данилов сравнил катастрофу самолета МАУ с трагедией рейса MH17 в 2014 году. Как он выразился, после того как был сбит MH17, активные боевые действия на Донбассе прекратились, потому что весь мир сконцентрировался на том, что произошло.

"Если такую же логику применить к тому, что было 8 января, произошло убийство Сулеймани, после чего ожидали настоящей войны. После сбивания самолета и гибели, вместе с другими, наших граждан, это (война - Ред.) сместилась с первого места по приоритету на десятое", – сказал секретарь СНБО.

Напомним, самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который выполнял рейс из Тегерана в Киев, был сбит иранской ракетой сразу после взлета 8 января 2020 года.

11 января иранские власти признали, что самолет был сбит по ошибке военными, которые приняли лайнер за крылатую ракету.