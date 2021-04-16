Современный человек часто испытывает стресс, а реакция на факторы стресса бывает затяжной и приводит к истощению организма.

В Центре общественного здоровья Минздрава рассказали, что происходит со здоровьем во время стресса, а также дали советы, как устранить негативные последствия потрясений для здоровья.

При стрессовой реакции мозг, воспринимая угрозу, сигнализирует надпочечникам выделять гормоны стресса - адреналин и кортизол. Внутренние резервы организма активируются, поэтому повышаются мышечная сила, быстрота реакции, выносливость и болевой порог. Эти факторы помогают организму бороться с источником опасности или бежать от нее. А когда угроза проходит, тело возвращается в расслабленное состояние.

Однако частые стрессы вызывают затяжные последствия: трудности со сном, напряжение, усталость, гнев, тревожные состояния, беспокойство.

К счастью, существуют инструменты, которые помогают бороться с негативными последствиями стресса.

Устранение факторов стресса. Если это невозможно, подумайте, что поможет справиться с эмоциями. Внутренне примите ситуацию, которую не можете контролировать.

Расслабление мышц. Стресс провоцирует головные боли, напряжение мышц, боль в спине. Бороться с такими симптомами можно с помощью растяжек, массажа, теплых ванн.

Полноценный сон. Здоровый сон - это подзарядка, отдых и восстановление организма, он нужен каждому.

Физическая активность. Во время физических нагрузок снижается уровень гормона стресса кортизола, мы чувствуем возвышенное состояние и получаем больше удовольствия от жизни.

Врачебная помощь. Своевременное медицинское вмешательство поможет преодолеть последствия стресса, проработать их и определить, как действовать в следующий раз.

В Минздраве резюмировали, что стрессы - частые спутники нашей жизни. Важно научиться ими управлять и противостоять негативным последствиям стресса, ведь они влияют на здоровье и вызывают заболевания.

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