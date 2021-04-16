В ближайшие дни над Украиной задержится поле пониженного атмосфеного давления, что будет способствовать облачной с прояснениями, а иногда и влажной погоде. В субботу, 17 апреля, на значительной части страны ожидается временами небольшой дождь, ночью в западных областях местами с мокрым снегом. Днем ​​в центральных и южных областях без существенных осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха +2-7 градусов. В дневные часы +​​8-13, а на юге и востоке страны прогреется до +16 градусов.

В Киеве 17 апреля прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Временами небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5-7, днем ​​+10-12 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве полиция предупредила водителей об опасности из-за ухудшения погоды.

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