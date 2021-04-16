Минюсту снова не удалось продать комплекс бывшего Ирпенского исправительного центра (№132) в поселке Коцюбинское. Аукцион по первой в Украине продаже тюрьмы, должен был пройти сегодня, но сорвался из-за отсутствия заявок.

Об этом сообщает издание "LB".

Согласно данным сайта "Prozorro.Продажи", следующая попытка продать бывший исправительный центр намечена на 16 мая. Объект оценивается в 110 млн грн.

Ирпенский исправительный центр №132, который прекратил работу в августе 2019 года, имеет 8,3 га земельных участков в поселке, который является анклавом Киевской области внутри Киева.

Напомним, в прошлом месяце также сообщалось, что акцион сорвался из-за отсутствия покупателей.

Ранее глава Минюста Денис Малюська объяснил провал продажи первой украинской тюрьмы. По его словам, цена лота оказалась завышенной.