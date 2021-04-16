Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала о мнении президента США Джо Байдена по поводу предстоящей вероятной встречи с главой Кремля. По словам Байдена, Россия оказалась за пределами мирового сообщества, а встреча с Владимиром Путиным станет мостом, чтобы вернуть ее назад.

Об этом Псаки сообщила 16 апреля во время традиционного брифинга.

"Президент считает, что Россия находится за пределами мирового сообщества во многих отношениях. У нас сейчас формат "большой семерки", а не "большой восьмерки"... Предложение президента (о проведении встречи - Ред.) - это мост назад. Он полагает, что в интересах России его принять", - сказала Псаки.





Напомним. 13 апреля президент США в телефонном разговоре с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Правда, через день, 15 апреля, глава Белого дома подписал указ о введении новых санкций против России и высыке 10 сотрудников российской дипмиссии.