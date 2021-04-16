Небинарная дочь российского актера Михаила Ефремова, осужденного за пьяное смертельное ДТП, Анна Мария взяла себе мужское имя Сергей. Об этом в соцсети сообщила журналистка Анна Монгайт.

"Написала вчера пост, как Сережа Ефремов (бывшая Анна Мария) ернически отказал нам в интервью, пока мы не подпишем с ним контракт и не переименуем программу с женской на нейтральную. Аудитория посчитала, что я тем самым его унижаю, хотя пост был о том, как тяжело в такой ситуации согласовать интервью, когда тебе ставят неисполнимые условия. Ох", - написала телеведущая.

Вероятно, речь идет о передаче "Женщины сверху", которая выходит на канале "Дождь" с 2015 года.

Напомним, год назад Анна Мария Ефремова заявила, что идентифицирует себя как небинарную персону. Анна Мария дочь Михаила Ефремова, родившаяся в его четвертом браке - с актрисой Ксенией Качалиной. Сейчас Ефремов женат пятый раз и воспитывает еще троих детей. Всего у артиста шестеро детей.

Также мы сообщали, что после ДТП с Ефремовым в сети затравили его дочь-трансгендера.