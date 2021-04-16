Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 апреля дал совместную пресс-конференцию с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем. Российский дипломат анонсировал ряд ответных шагов на санкции США, включая высылку дипломатов и сворачивание практики работы россиян в диппердставительствах США.

По словам Лаврова, Москва готовит следующие меры:

запускает процедуру, которая прекратит практику найма на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран;

начинает процедуру денонсации соглашения о поездках дипломатов за пределы мест базирования;

готовит десяти американским дипломатам предложение покинуть страну;

будет прекращать деятельность американских фондов, которые вмешиваются в российскую политику.

Кроме того, на подходе ответные российские санкции в отношении США. Глава МИД РФ заявил, что Москва уже сегодня опубликует список восьми руководителей вашингтонской администрации, которых включат в санкционный список.

А вот санкций против американского бизнеса в России пока решили не вводить.

"У России есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, придержим их про запас", - пояснил Лавров.

Он добавил, что американские санкции России по плечу.

Наконец, Лавров сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечающий за внешнеполитическую проблематику, порекомендовал американскому послу Джону Салливану поехать в Вашингтон для консультаций.

Напомним, 15 апреля Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В В МИД РФ пообещали на них "неотвратимый ответ".

"Страна" публиковала список подпавших под санкции физлиц и компаний.