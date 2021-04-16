Президент России Владимир Путин за 2020 год заработал 9,994 млн рублей (3,692 млн грн).

Об этом говорится в его декларации о доходах, опубликованной в пятницу, 16 апреля.

Согласно ей, доход Путина составил 9 994 692 рубля (3 692 635,75 грн).

Кроме того, в его владении находится 77-метровая квартира и гараж, а также квартира в 153,7 квадратного метра и гаражное место.

Кроме того, глава России имеет две "Волги" ГАЗ-М21, "Ниву" и автоприцеп "Скиф".

Напомним, что в 2019 году Путин заработал 9,726 млн рублей (3,593 млн грн по нынешнему курсу), а годом ранее, в 2018 году, доход российского лидера составил 8,648 млн рублей (3,195 млн грн).

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский задекларировал более 19 млн грн дохода за 2020 год. Это в пять раз больше, чем заработал его российский коллега.