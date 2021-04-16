Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с лидером Франции Эмманюэлем Макроном заяви, что чувствует поддержку в предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

Об этом глава государства сказал в ходе брифинга в пятницу, 16 апреля.

"Насчет Франции и Макрона - в целом мы чувствуем поддержку Украины в вопросе ПДЧ, будущем членстве в Альянсе. Я хотел бы слышать конкретику, когда это может произойти, но это зависит не только от Франции. Но мы считаем, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса. В июне будет снова встреча Альянса НАТО, и мы поймем от каких стран мы слышим сигнал и поддержку в вопросе ПДЧ", - сказал Зеленский.

Ранее о поддержке предоставления ПДЧ в НАТО Украине заявили Латвия и Литва.

Напомним, Владимир Зеленский в ходе разговора с генсеком НАТО заявил, что НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. Однако в Кремле считают, что вступление Украины в НАТО только ухудшит ситуацию.