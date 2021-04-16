Президенты Франции Эммануэль Макрон и Украины Владимир Зеленский, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель провели видеоконференцию. По ее итогам лидеры стран призвали Российскую Федерацию вывести войска из Крыма и отодвинуть их от границы с Украиной.

Об этом сообщает Reuters.

Политики призвали отвести российские подкрепления, чтобы добиться деэскалации ситуации.

Также Меркель и Макрон заявили о важности реализации Минских соглашений с обеих сторон и высказались за продолжение работы в нормандском формате. По их словам, Германия и Франция продолжат прикладывать усилия в рамках нормандского формата.

Канцлер и французский президент заверили, что поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

При этом Зеленский во время встречи с прессой после беседы с Макроном и Меркель сказал журналистам, что подключения президента РФ Путина к разговору не было.

В Париже Зеленский поддержал идею встречи Владимира Путина и Джо Байдена.