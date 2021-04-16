Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в пятницу, 16 апреля, обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом скопление российских войск вдоль украинских границ.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

"Эрдоган и Столтенберг по телефону обсудили события в Эгейском море, Восточном Средиземноморье, Ливии и Афганистане, также кризис между Россией и Украиной", - говорится в сообщении агентства.

Эрдоган выразил уверенность, что кризис между Россией и Украиной должен быть урегулирован путем диалога, на основе территориальной целостности Украины и Минских соглашений.

Кроме того, в беседе со Столтенбергом Эрдоган указал на необходимость оказания поддержки новому правительству Ливии в сфере обороны и безопасности. Президент Турции считает, что Анкара вносит вклад в этом направлении в рамках подписанных соответствующих соглашений.

Также Эрдоган заявил, что "поддержка Афганистану должна быть продолжена наиболее эффективным образом с использованием возможностей НАТО".

Отметим, что еще вчера в МИД Турции заявили, что Анкара не принимает чьей-либо стороны в кризисе отношений между Россией и Украиной.

Тем временем в Кремле заявили, что Россия со временем сможет убедить Турцию в правильности своей позиции по поводу аннексии Крыма.