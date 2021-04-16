Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в современном мире не то государство самое сильное, у которого есть оружие, а то государство, у которого есть вакцина от коронавируса.

Об этом Зеленский сказал во время брифинга после встречи с президентов Франции в пятницу, 16 апреля.

"Это заявление из уст Зеленского звучит очень откровенно, с учётом провала по вакцинации в Украине. То есть президент признаёт, что его страна слабая. Причем по вине ее же власти", - комментирует высказывание президента Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, согласно данным рейтинга Минздрава, в конце марта Украина заняла 78 место в рейтинге стран по вакцинации от коронавируса. Немногим ранее Украина оказалась в конце списка среди стран Европы по уколам вакцин.