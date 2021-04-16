Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном поддержал встречу глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"О предложении Байдена встретиться с Путиным в третьей стране. Честно, я слышал, что некоторые страны даже говорят, что готовы организовать. Я считаю, это правильно, очень вовремя и очень важно. В любом вопросе, когда есть диалог, пушки молчат. Это могло бы решить некоторые вопросы, потому что диалог между этими странами должен быть. Когда такие большие страны не общаются, страдают другие. И поверьте, мы это понимаем", - сказал Зеленский.

Также он высказал свое отношение в возможному обсуждению темы Украины на встрече глав США и РФ.

"Хотя, если хотите мою мысль, если будут поднимать вопрос Украины (а я уверен, что такой вопрос может быть актуальным), я считаю, что это не так предметно, если они обсуждают это без нас. Это будет еще раз показывать, что большим по размерам странам кажется, что все вокруг - их. Но мне кажется, что мир намного больше", - произнес Зеленский.