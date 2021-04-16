Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном обсудил вопросы вступления Украины в НАТО и Евросоюз.

Об этом глава государства рассказал на пресс-конференции в пятницу, 16 апреля.

"Я рассказал с точки зрения участия Украины и членства Украины в ЕС, я рассказал Макрону о нашей инициативе, мы в Украине очень инициативные. Мы сами делаем шаги. Мы сделали декларацию, которую заключим со странами ЕС, которую страны ЕС будут подписывать, если согласны с нашим движением в ЕС. Я предложил Франции тоже поддержать Украину. Думаю, Макрон ознакомится с этой декларацией и тоже даст свой ответ", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент сказал, что "ощущает поддержку в плане предоставления ПДЧ (Плану действий по членству в НАТО)", однако не уточнил, когда его предоставят.

Напомним, 16 апреля в Париже состоялась встреча лидеров Франции и Украины формате один на один.

Также мы писали, что накануне встречи Зеленского и Макрона Украине дали понять, что ее вступление в Евросоюз маловероятно.