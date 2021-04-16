В Одессе стартовали масштабные антитеррористические учения Нацгвардии, которые продлятся до 23 апреля. В планах силовиков отработать контрдиверсионные маневры в условиях, максимально приближенных к реальным. В центре внимания будут объекты возможных террористических посягательств.

На территории Суворовского района Одессы и в пригородном селе Усатово силовики будут отрабатывать алгоритм противодействия диверсионно-террористическим группам, проверять уровень защищенности потенциально уязвимых объектов.

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Также в СБУ предупреждают, что в отдельных зонах возможно временное введение особого режима, в частности - ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов, проверка документов, осмотр личных вещей и автомобилей. В спецслужбе просят "с пониманием отнестись к временным трудностям и надлежащим образом реагировать на законные требования правоохранителей".

Местных жителей призывают информировать органы правопорядка в следующих случаях:

прибытие или пребывание в регионе подозрительных лиц, проявляющих повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей;

появление подозрительных транспортных средств или беспилотных летательных аппаратов близ стратегических объектов;

обнаружение подозрительных предметов или средств поражения;

получение информации о намерениях осуществить диверсионную и террористическую деятельность или другие противоправные действия.

Об этом просят сообщать на "горячую линию" УСБУ в Одесской области - (048) 725-33-23 или в Национальную полицию - на спецлинию 102.





Напомни, Одесса стала четвертым регионом Украины, где за последние дни внезапно развернулм антитеррористические учения. В частности, отработка контрдиверсионных действий началась в Херсонской области у админграницы с Крымом. Также силовики до конца мая намерены вести учения в Харьковской области с фокусом на "приграничных районах". А в четверг учения СБУ объявили в приграничной Сумской области.