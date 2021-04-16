Сегодня, 16 апреля, российские власти сообщили плохую новость для трудовых мигрантов, которые превысили срок пребывания в РФ. В их числе - 152 тысячи украинцев.

Все они обязаны будут покинуть Россию до 15 июня. В противном случае людей ждет депортация с трехлетним запретом въезда.

"Страна" рассказывает, кого это требование коснется, в чем причина такого решения, какой план действий у кандидатов на выдворение видят юристы.

Что в России заявили о депортации

В пятницу заместитель главы МВД РФ Александр Горовой сделал резонансное заявление.

Силовик сказал, что по состоянию на сегодня в России превысили сроки пребывания такое число иностранцев и их ждет депортация после 15 июня 2021 года:

152 тысячи граждан Украины,

332 тысячи граждан Узбекистана,

247 тысяч - из Таджикистана.

По российским законам, для иностранцев действует правило нахождение в РФ "180 через 180 дней". Эта пропорция означает, что при въезде в Россию человек получает миграционную карту. В ней прописан легальный срок пребывания - 90 дней.

Подкрепить миграционку нужно регистрацией - по месту работы (нежилое помещение) или по месту проживания (адрес квартиры). Ее нужно сделать в течение семи дней.

Через три месяца украинец может один раз продлить свое пребывание. В том числе без выезда за пределы России. Для этого нужно продлить регистрацию еще на 90 дней.

Самый простой способ легализоваться в России "с колес" - это оформить разрешение на работу, он же патент. Для этого нужен базовый пакет документов. Срок подачи - не более 30 дней после въезда в Россию.

После получения патента иностранец получает право находится в России один год. Удовольствие недешевое - в Москве ежемесячно нужно платить 5341 рубль (около 1900 гривен).

Разрешение на работу можно продлевать неограниченное количество раз. С ним иностранец получает право работать. Найти работу и официально трудоустроиться нужно за два месяца, иначе патент будет аннулирован.

В случае, если украинец въехал в Россию, пробыл там 180 дней и не оформил разрешение на работу, он обязан уехать. Вернуться можно через 180 дней.

Не касается правило "180 через 180 дней" еще таких украинцев:

которые въехали по паспортам "ДНР" и "ЛНР"

с разрешением на временное проживание (РВП),

с видом на жительство (ВНЖ),

подавшие документы на гражданство,

высококвалифицированные специалисты (ВКС),

беженцы, официально оформившие этот статус,

студенты государственных вузов.

У этих категорий свои сроки пребывания в России, в основном несколько лет, с правом продления или без такового.

Ранее из-за пандемии коронавируса Владимир Путин продлевал нахождение иностранцев. В его последнем указе по теме значится: иностранцы, у которых после 15 марта закончился срок пребывания и разрешительные документы, могут продолжать находиться в России. В это время они могут легально работать. Но до 15 июня надо уехать.

В связи с этим замглавы МВД Горовой как раз и уточнил, что после 15 июня всем задержавшимся в России грозит депортация.

"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - сказал Александр Горовой.

Выдворение осуществляется за счет иностранного гражданина. О всех таких случаях российские власти обязаны уведомлять консульство Украины в РФ. Иностранец должен покинуть страну на протяжении трех суток.

Что означает заявление МВД РФ о депортации украинцев

Юрист Дмитрий Ладушкин, который консультирует в Москве по миграционным вопросам, рассказал "Стране", как решить проблему тем людям, кто подпадает под депортацию.

"В основном это украинцы, которые работают в России вахтовым методом и с первого дня нелегально. Или же те, у кто потерял официальную работу во время пандемии, нашел нелегальную или не нашел, но продолжил жить в РФ", - говорит юрист.

Оснований, чтобы остаться в России 152 тысячам украинцев после 15 июня, немного. И все они сложные в реализации.

"Первый - оформить статус беженца, но сейчас его мало кому дают. И даже для подачи документов нужны веские основания. Второй - вступить в брак с гражданином России. Уже на следующий день супруг россиянина может податься на получение разрешения на временное проживания", - рассказывает Дмитрий Ладушкин.

Несмотря на возможные варианты маневра, юрист рекомендует всем 152 тысячам украинцев покинуть Россию до 15 июня.

"Если не будет никаких новых указов, лучше спокойной уехать сейчас. Побывать на родине. И потом, когда Россия откроет границу, приезжать и продолжать работу", - говорит специалист по миграционным вопросам.

Украинцы, находящиеся сейчас в России с просроченными документами, могут податься на российское гражданство. По упрощенной системе (например, программе русского языка) процедура занимает около девяти месяцев. Однако отметим, что въезд в Россию иностранным гражданам запрещен уже более года, с 16 марта 2020. Минимум с тех украинцы находятся там.

Таким образом, 152 тысяч граждан уже успели бы получить паспорта. Или, как минимум, находились бы в процессе и с разрешительными документами - ВНЖ. Если же они остаются в категории нелегалов, то для получение паспорта РФ у них нет или оснований, или желания, или нужны бумаги, которые можно получить только в Украине.

Также юрист рассказал нам об одном большом заблуждении трудовых мигрантов. "Сейчас у многих возникнет идея: оставаться, продолжать тут работать, а проблемы решить потом. Мол, полиция все равно не найдет и не депортирует. Да, ходить с сетями по городам и отлавливать нелегалов работники ФМС не будут. Но решение об административном выдворении все равно выпишут заочно", - говорит Дмитрий.

Это означает, что в первый раз, когда человек появится на российской границе, он получит штамп о депортации на три года. Помимо того, что ему придется выждать срок, потом в России будет сложно получить даже разрешение на работу, не говоря уже о ВНЖ или гражданстве.

"Депортация - это черная метка мигранта, по крайней мере, в России. В теории после нее можно получить разрешительные документы. Но для этого, например, нужно быть очень редким или высококвалифицированным специалистом, иметь ученую степень, вступить в брак с россиянином и тому подобное", - объясняет Ладушкин.

Почему российские власти решили депортировать нелегалов

Депортировать 731 тысяч нелегальных трудовых мигрантов сейчас выглядит нелогичным для России.

Из-за пандемии их число и так резко сократилось, что создало для российской власти сложности. Например, Москва недосчиталась 40% гастарбайтеров. Как проблему это озвучивал мэр Сергей Собянин накануне зимы 2020-2021 году.

"Особенно [проблемы] с должностями, которые заняты временно, на уборку снега, это ручной труд - лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах", - сказал Собянин.

Полгода назад он решил вопрос с привлечением людей из регионов. Однако далеко не все вакансии удалось закрыть.

Самая острая проблема возникла на стройках. Москва активно расширяет инфраструктуру - как муниципальную, так и жилую застройку. Сейчас там острая нехватка кадров. Ситуация настолько критичная, что о ней выступали в Минстроительства. На сегодня нужно 1,2 миллиона работяг.

После обращения ведомства Владимир Путин поручил правительству упростить в страну въезд трудовых мигрантов, занятых в сфере строительства. Решения по ним находятся в процессе подготовки.

Но даже если проблему со строителями удастся решить, то останется недостаток мигрантов в сфере ЖКХ. Во многих обслуживающих компаниях работают гастарбайтеры из Азии (в большей степени), из Украины, Беларуси. Сейчас начинается летний сезон, когда нужно проводить ремонты домов, гидравлические испытания, убирать территории.

В такой ситуации было логично и провести миграционную амнистию для нынешних нелегалов, и упростить въезд дополнительным сотрудникам.

Не исключено, что так и будет. 4 апреля стало известно, что МВД России разрабатывает законопроект, который позволит иностранцам легализовать свое пребывание на территории РФ, несмотря на имеющиеся нарушения. Пока он не опубликован. Успеют ли его принять до 15 июня - неизвестно.

Если да, то зачем в таком случае сегодня выступил с жестким заявлениям о готовящихся депортациях замглавы МВД?

Первое. У российской власти могла поменяться концепция и прощать нелегалов уже никто не собирается. Тем более, что сама по себе идея увеличивать поток мигрантов в народе непопулярная. А на носу выборы в Госдуму.

Второе. Побудить всех легализоваться в ускоренном порядке.

Третье. Возможно, для привлечения новых граждан среди 152 тысяч украинцев. Многие из тех, кто оказался грани выдворения сейчас, при первой возможности попытаются легализоваться. В том числе путем получения российского паспорта. Послабления, которые приняла Россия в последние годы дает многим из них возможность оформить гражданство по упрощенной процедуре.