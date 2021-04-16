Известный белорусский рэпер Тима Белорусских, который в конце января был задержан с двумя килограммами гашиша, приговорен Московским райсудом Минска к двум годам "домашней химии".

Об этом сообщает Tut.by.

"Домашняя химия" подразумевает ограничение свободы без направления в исправительное учреждение. Осужденного ставят на учет в уголовно-исполнительной инспекции, ему запрещено употреблять даже слабоалкогольные напитки. На протяжении всего срока его посещает милиция, после 19:00 он обязан находиться дома. Можно ходить на работу или учебу, но маршрут строго ограничен. Краткосрочный выезд в другой населенный пункт возможен только с разрешения уголовно-исполнительной инспекции.

Напомним, 29 января в СМИ появилась информация о задержании известного белорусского музыканта Тимы Белорусских в Минске с двумя килограммами гашиша, которое якобы произошло еще 10 января.

В сети даже появилось фото, которое, как утверждается, было сделано сразу после его задержания в одном из РУВД Минска. Сам Белорусских эту информацию опроверг.

Позже выяснилось, что музыкант быстро дал признательные показания и даже договорился с правоохранителями о том, что он откажется от поддержки протестов в Беларуси взамен на смягчение меры пресечения.

Отметим, что Белорусских стал известен в 2018 году благодаря песне "Мокрые кроссы", а в 2019 году его клип на песню "Витаминка" вошел в ТОП-10 музыкальных видео в YouTube в Украине.