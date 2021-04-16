В Париже завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского с лидером Франции Эммануэлем Макроном, во время которой к ним по видеосвязи подключилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Главной темой разговора стал Донбасс.

Об этом глава Украины рассказал на брифинге в Елисейском дворце по итогам встречи.

Президент охарактеризовал отношения с Макроном как теплее, чем погода. Также Зеленский благодарен французскому лидеру за такие отношения.

"Я сегодня с удовольствием приехал с рабочим визитом во Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона. Благодарен ему, у нас действительно теплые, теплее, чем погода, отношения. Это началось еще с того времени, когда он поддержал, и мы познакомились после первого тура. Я еще не был президентом, но он поддержал меня и поддержал Украину", - заявил Зеленский.

Также он рассказал, почему встреча затянулась. По его словам поднимались сложные вопросы.

"Затянулась встреча потому, поднималось много вопросов и вопросы сложные. Встреча одна, вопросы сложные. Хочется поставить все вопросы. Украина мощная и настойчивая, хочет не только задавать вопросы, но и получать ответы, не всегда так получается, поэтому встреча затянулась", - сказал президент.

"У нас был разговор с Макроном, а затем подключилась по видеосвязи Меркель. Подключение Путина не было. Хотя я настроен, чтобы мы в четырех включились", - сказал он", - уточнил Зеленский.

В то же время он заявил, что 19 апреля встретятся советники лидеров стран Нормандской четверки. Они согласуют кластеры - пошаговый план реализации Минских соглашений.

"Считаю, что важно, что мы приближаемся к следующей встрече Нормандской четверки.

Будет встреча советников Нормандской четверки, будут обсуждаться кластеры. Это то, о чем мы говорили. Все четыре страны подготовят дополнения к кластерам - с чем согласны, с чем нет. Это пошаговое выполнение минских договоренностей. На встрече советников будут обсуждать детали, хочется верить, что будет результат", - подытожил президент.

Как уже сообщала "Страна", в кластерах, которые предложили Франция и Германия прописано выполнения политической части Минских соглашений. В том числе выборы до передачи контроля Украине над границей и внесение в Конституцию особого статуса Донбасса.

Напомним, сегодня в Париже прошла встреча президента Зеленского с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Как писала "Страна", встреча двух лидеров проходила в формате обеда. Позже к ним должна была присоединиться и канцлер ФРГ Ангела Меркель по видеосвязи.

Ранее сам Зеленский заявлял, что переговоры с Макроном и Меркель должны стать подготовительной встречей лидеров "Нормандского формата".

Накануне мы подробно разбирались, о чем дают понять Зеленскому в ЕС перед его переговорами с Макроном и Меркель.