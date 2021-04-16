Накануне Пасхи (в этом году 2 мая - Ред.) городские власти Киева и Запорожья призвали приостановить массовые богослужения и перенести их в дистанционный формат из-за эпидемической ситуации в регионах.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА и 061.

"К сожалению, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Киеве все еще неутешительна. Город продлил действие строгих карантинных ограничений до 30 апреля и надеется на поддержку и понимание со стороны религиозных общин, ведь сохранить жизнь и здоровье киевлян - наша главная цель", - сказал заместитель главы КГГА Валентин Мондриивский.

Кроме того, он обратился к религиозным общинам всех конфессий с просьбой приостановить массовые богослужения и заменить их видео-трансляциями на украинских телеканалах или в интернете.

В Запорожье областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС дала поручение профильному Департаменту культуры, туризма, национальностей и религий ОГА и религиозным организациям, по возможности, полностью перевести религиозные обряды в онлайн-формат.

"В протоколе указано, что департамент совместно с религиозными организациями должны принять меры и максимально ограничить посещение церквей", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова на Пасху и майские праздники не будут вводить карантинные ограничения. Однако днем ранее он говорил обратное - что в эти дни в стране могут ввести "особый режим".

Также мы писали, что мэр Киева Кличко анонсировал в Киеве усиление карантинных ограничений на Пасху для избежания роста количества инфицированных после праздников.