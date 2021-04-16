Очередная финансовая афера произошел в четверг, 15 апреля, в самом центре Киева - на улице Грушевского рядом с посольством Китая. Жертвой мошенничества стал 42-летний житель пригорода, который намеревался по выгодному курсу обменять на гривны более 125 тысяч долларов США и почти 5 тысяч евро - эквивалент более 3,5 млн гривен. Он сам нашел в интернете контакты людей, предоставлявших такие услуги и договорился с ними о крупной сделке.

Об этом "Стране" сообщил источник в МВД.

Прибыв по договоренности в обменный пункт на улице Грушевского, мужчина передал деньги кассиру и тот начал для отвода глаз их пересчитывать. Потом под предлогом служебной необходимости отлучился, но так и не вернулся. Запереживавший клиент начал стучать в окошко и дверь, однако фейковый обменник уже опустел. Липовый кассир улизнул с деньгами клиента через специально обустроенный потайной выход с другой стороны дома.

Потерпевший вызвал полицию, но осмотр места происшествия лишь зафиксировал все атрибуты пункта обмена валют, однако денег в кассе не было ни копейки. По заявлению потерпевшего начато расследование по ч.4 ст.190 УК Украины - "Мошенничество в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает до 12 годов тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом задержали мошенницу, которая выманила у пенсионерки $3,5 тысячи.

Также мы сообщали, что в Киеве мошенник выманил по телефону у доверчивых пенсионеров более 300 тысяч гривен.