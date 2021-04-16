Четыре кандидата вышли в финал конкурса за кресло главы "Общественного ТВ". Фото: rpr.org.ua

В пятницу, 16 апреля, наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) отобрал четверых кандидатов на пост председателя правления, которые пройдут в финальный этап конкурсного отбора. 

Об этом сообщает "Детектор-медиа".

На этом этапе 25% членов наблюдательного совета НОТУ (то есть, 4 члена) должны были проголосовать за кандидата, чтобы он прошел во второй тур, на котором будут заслушивать программы развития и голосовать за претендентов. Голосование за каждого кандидата проходило тайно.

В результате голосования в финальный тур были допущены четыре кандидата:

  • бывший генеральный директор телекомпании "Тонис", экс-президент Национальной телекомпании Украины Виталий Докаленко (4 голоса "за", 10 голосов " против"),
  • Оксана Цыбуля (9 голосов "за", 4 голоса "против"), 1 голос не голосовал),
  • член правления НОТУ Николай Чернотицкий (11 голосов "за", 2 голоса "против", 1 голос не голосовал),
  • экс-менеджер филиала НОТУ "UA Донбасс" Андрей Шаповалов (10 голосов "за", 4 голоса "против").

Как сообщается, в финальный этап не прошли:

  • Александр Бабуров (0 голосов "за", 13 голосов "против"),
  • Александр Бутько (2 голоса "за", 12 голосов "против"),
  • Олег Валуйсков (0 голосов "за", 13 голосов "против", 1 голос не голосовал),
  • Иван Гришин (1 голос "за", 12 голосов "против", 1 голос не голосовал),
  • Лилия Дутка (0 голосов "за", 13 голосов "против", 1 голос не голосовал),
  • Александр Зирин (0 голосов "за", 13 голосов "против", 1 голос не голосовал),
  • Евгений Каленский (2 голоса "за", 12 голосов "против"),
  • Александр Коваленко (0 голосов "за", 13 голосов "против", 1 голос не голосовал),
  • Леся Сакада (1 голос", 11 голосов "против", 2 голоса не голосовали).

Исходя из голосов членов Набсовета, отданных за четырех финалистов, наибольшие шансы на победу имеет Николай Чернотицкий. Это соответствует прогнозу, который давала ранее "Страна", называя Чернотицкого в числе фаворитов конкурса. Он считается человеком, близким к "грантовой тусовке", представители которой составляют большинство в Набсовете. В случае победы Чернотицкого общий курс и политика телекомпании не изменится.

Были предположения, что власти попытаются продвинуть своего кандидата - заместителя главы Офиса президента Костюка, но его по итогу даже не подпустили к первому этапу конкурса, сославшись на не вовремя поданные документы. Также Набсовет "забраковал" еще одного кандидата, которого считали близким к Банковой - Евгения Каленского.  

Прием документов для участия в конкурсе продолжался со 2 марта по 1 апреля. 7 апреля наблюдательный совет НОТУ объявил 13 претендентов на должность председателя правления, которых допустил к участию в первом этапе конкурсного отбора. Трех кандидатов не допустили.

27 апреля наблюдательный совет будет голосовать за председателя правления НОТУ, которого будут избирать сроком на 4 года.

Как сообщается, 19 апреля состоятся независимые дебаты кандидатов на должность председателя правления Общественного вещателя. Дебаты состоятся с 11:00 до 14:50 в онлайн-режиме.

Как писала "Страна", 16 февраля, путем голосования Светлану Остапу переизбрали председателем Наблюдательного совета НОТУ второго созыва. Ее кандидатуру поддержали 9 членов наблюдательного совета НОТУ. Остапа - выходец из организации "Детектор-медиа", которое запомнилось поддержкой гонений на СМИ во времена Порошенко.

Напомним, полномочия нынешнего руководителя НОТУ Зураба Аласании закончатся 13 мая.

Ранее "Страна" подробно писала, кто выдвинулся на пост главы "Общественного" ТВ.

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