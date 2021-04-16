Рассмотрение дела Сергея Стерненко, в ходе которого адвокаты пытались оспорить семилетний приговор за похищение и пытки человека, перенесли на 23 апреля.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" из здания суда.

Суд по апелляции на обвинительный приговор Стерненко перенесли на 23 апреля на 12:00, уточняет корреспондент.

Как писала "Страна", в пятницу Одесский апелляционный суд собрался на рассмотрение дела Сергея Стерненко. Адвокаты радикала пытались оспорить семилетний приговор, который Стерненко получил по делу о похищении и пытках человека.

Во время заседания под судом собралась немногочисленная группа поддержки Стерненко, у которых с собой была пара плакатов "Волю Стерненко".

Напомним, что неделю назад, 9 апреля, суд в Одессе удовлетворил апелляцию адвокатов радикала на меру пресечения по делу о похищении и пытках человека. Стерненко освободили из-под стражи и отправили на круглосуточный домашний арест с пребыванием в Киеве.

"Страна" подробно анализировала, почему в Одессе выпустили из тюрьмы радикала Стерненко.

Также мы писали о том, что по делу о похищении Щербича, а также пытках и вымогательстве Стерненко 23 февраля получил семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества. Именно этот приговор сегодня пытается оспорить сторона защиты.