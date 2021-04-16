Бориспольский горрайонный суд приговорил к 9 годам лишения свободы Александра Волкова, которого обвиняли в похищении и убийстве активиста Майдана Юрия Вербицкого, а также в похищении активиста Игоря Луценко. Об этом последний написал на своей странице в соцсети.

Судебный процесс длился три года.

"Признали виновными в пытках, похищении и противодействия мирным собранием. (Ст. 340, ч. 3 ст.27 и ч. 3 ст. 146, 127). Прокуратура выдвигала также обвинения в убийстве и создании организованной преступной группировки, но это суд не поддержал", - заявил Игорь Луценко.

Также он добавил, что приговор - это решение первой инстанции и вступит в силу не ранее, чем будет рассмотрен судом.

"Напоминаю, что в этом деле в СИЗО сейчас еще три человека, кроме них, под судом один очно, других два - заочно. Большинство похитителей, а особенно из организаторов и спонсоров этого преступления, сейчас прячет у себя Россия", - говорится в сообщении.

Напомним, Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

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