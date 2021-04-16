Среди нелегальных мигрантов из СНГ, которых России грозится выслать из страны, находятся 150 тысяч граждан Украины.

Об этом заявил заместитель главы МВД РФ Александр Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, передает "РИА Новости".

По словам Горового, граждане, которые незаконно пребывают на территории России, должны до 15 июня покинуть страну. По данным МВД, в РФ "задержались" 152 тысячи граждан Украины, 332 тысяч граждан Узбекистана, 247 тысяч - из Таджикистана.

"Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", - сказал Горовой.

Отметим, что в середине декабря российский президент Владимир Путин своим указом продлил сроки временного проживания мигрантов в России в связи с коронавирусом до 15 июня 2021 года.

Напомним, в пятницу, 16 апреля МВД РФ в ультимативной форме потребовало от стран СНГ до 15 июня забрать своих нелегальных мигрантов, которые находятся на территории России. В противном случае Москва угрожает принять меры вплоть до закрытия границ, если ее требования не будут выполнены.

Условия пребывания украинцев в России и правила депортации

Российские законы регламентируют пребывание в стране иностранных граждан, в том числе Украины.

Украинец при въезде в Россию получает миграционную карту, которая гарантирует пребывание на территории РФ на протяжении 90 дней.

На протяжении семи дней после въезда гражданин Украины обязан оформить регистрацию - по месту работы или пребывания. Это может быть как юридический адрес нежилого помещения, так и адрес дома\квартиры.

По истечении трех месяц украинец может один раз продлить срок пребывания еще на 90 дней без выезда за границу. Для этого нужно продлить свою регистрацию - по нынешнему или новому адресу.

По прошествии 180 дней украинец обязан уехать, а вернуться в Россию он сможет лишь через полгода.

Если гражданин Украины не планирует покидать РФ, он должен оформить какой-нибудь разрешительный документ. Самый простой из них - патент на работу. Он оформляется минимум на год (все это время можно быть в России) и продлевается неограниченное количество раз.

Правило нахождения в России украинцев в форме 180 через 180 дней также не касается:

украинцев, которые въехали в РФ по паспортам "ЛДНР",

тех, у кого есть разрешение на временно проживание (РВП),

тех, у кого есть вид на жительство (ВНЖ),

подавшие документы на гражданство и ожидающие ответа МВД,

высококвалифицированные специалисты (ВКС),

беженцы, официально оформившие этот статус,

студенты государственных вузов.

В последние годы депортация украинцев из России не носила массовых характер. Как правило, это происходит непоредственно на границе: человек пытается выехать из РФ, пограничники фиксируют нарушение сроков пребывания и выдают бумагу о депортации.

Депортация осуществляется за счет иностранного гражданина. О каждом таком случае российские власти обязаны уведомлять консульство Украины в РФ. Если же человека депортируют не на границе, а, например, после судебного процесса, он должен покинуть страну на протяжении трех суток.