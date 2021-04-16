Временная поверенная в делах США Кристина Квин заявила, что в Украине в случае необходимости может увеличиться присутствие американской армии. Также, по ее словам, Конгресс США одобрил выделение дополнительных 150 млн долларов помощи Украины в области безопасности.

Об этом она заявила в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 16 апреля.

"Мы постоянно оцениваем ситуацию, которая тут, особенно в объединенной многонациональной группе, и делаем оценку потребностей с украинской стороны. Мы на постоянной основе имеем присутствие 160 военных американского контингента. Если, по нашему мнению, будет потребность увеличивать контингент, мы рассмотрим этот вопрос", - сказала Квин.

Шмыгаль со своей стороны заявил, что Киев заинтересован в расширении программ, в которых принимают участие американские военные.

"Сегодня состоялась восьмая ротация инструкторов США, которые на Яворовском полигоне во Львовской области проводят обучения украинской армии. Это приближает нас к стандартам НАТО и демонстрирует стабильную, последовательную поддержку США и международных партнеров, непоколебимую поддержку Украины и ее территориальной целостности. Мы бы хотели расширения таких программ. Будем прикладывать усилия, чтобы такие учения проходили не только на Яворовском полигоне, но и в других областях. Этот даст очередной виток развития нашим войскам", - сказал Денис Шмыгаль.

Кроме того, по данным Квин, Конгресс США одобрил выделение дополнительных 150 млн долларов помощи Украине. Они пойдут на улучшение ситуации в сфере безопасности.

"Администрация Байдена продолжает и усиливает эту поддержку. В марте Министерство обороны США объявило новый пакет помощи Украине в области безопасности на 125 млн долларов, который включает финансирование, военную подготовку, оборудование и консультативную помощь. В этом финансовом году Конгресс США одобрил выделение дополнительных 150 млн долларов помощи Украине", - сказала она.

Напомним, "Страна" писала о том, как мэр Львова Садовой встретился с послом США и попросил помочь обустроить территориальную оборону Львова.

Также мы сообщали, что в России считают, что Украина вместе с НАТО может готовить вторжение в Крым.