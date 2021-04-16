Канцлер Германии 66-летняя Ангела Меркель получила свою первую прививку от коронавируса. В пятницу, 16 апреля, политик привилась вакциной от AstraZeneca.

"Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в кампании вакцинации, и всех, кто вакцинирован. Вакцинация - ключ к преодолению пандемии", процитировал Ангелу Меркель официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Ранее такую же прививку сделал 62-летний вице-канцлер Олаф Шольц.

Напомним, что с конца марта в Германии остановили прививки вакциной AstraZeneca всех людей младше 60 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что 14 апреля президент России Владимир Путин сделал вторую из двух необходимых прививку от Covid-19. Какую именно вакцину из трех российских он получил - не сообщается.

Также мы сообщали, что недавно в странах Европейского Союза добавили информацию о риске тромбозов в описание вакцины AstraZeneca.