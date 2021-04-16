В четверг, 15 апреля, парламент Эстонии проводил дистанционное заседание по обсуждению климата. Депутат от оппозиционной партии Isamaa Тармо Круузимяэ вышел на видеосвязь из кровати и с электронной сигаретой.

Соответствующее видео распространилось в интернете на следующий день.

Тармо Круузимяэ записался как участник дискуссии, однако когда была подключена видеосвязь он лежал в кровати и курил электронную сигарету, а на заднем фоне играла музыка.

Напомним, во время онлайн-саммита один из политиков Канады случайно включил камеру и показал коллегам свое обнаженное тело.

Также мы писали, что испанский политик принял душ с включенной камерой во время онлайн-встречи и ушел в отставку.