В пятницу, 16 апреля, в один из районов Одесской области и в Карпаты вернулась зима. Снег засыпал город Кодыма и гору Поп Иван.

Необычные для этого времени года осадки появились утром в городе Кодыма в Подольском районе. Зима вернулась в населенный пункт в ночь на пятницу, 16 апреля. Этой ночью также возможны заморозки.

Впечатляющими кадрами погодной аномалии поделились в соцсетях местные жители.

Кроме того, как сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, Карпаты также засыпало снегом, и сохраняется минусовая температура.

"На горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западной 12-13 м/с. Метель. Падает мелкий снег. Температура воздуха -8 градусов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что новый циклон принесет в Украину дожди, температура воздуха будет около +13 градусов. В западных регионах ожидается холодная погода и мокрый снег.

Также синоптики предупреждали, что из Европы в Украину идет серьезное похолодание. Местами возможен мокрый снег.

Ранее "Страна" писала о том, когда закончатся дожди и что обещают на майские праздники и Пасху.