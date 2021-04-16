В Евросоюзе не разрабатывают новые антироссийские санкции из-за Украины
Евросоюз сейчас не разрабатывает новые антироссийские санкции в связи с ситуацией в Украине.
Об этом со ссылкой на источник в ЕС сообщают "РИА Новости".
По информации источника, на следующей неделе, 19 апреля, министры иностранных дел стран Евросоюза проведут видеоконференцию, на которой, в числе прочего, обсудят и кризис в Украине.
"Мы следим за ситуацией. Мы посмотрим, будут ли предложения от государств-членов по возможным санкциям. Сейчас конкретно мы над этим не работаем", - сообщил источник в ЕС.
Отметим, что вчера ЕС официально поддержал санкции США против России.
Напомним, 16 апреля во Франции с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский. В Париже уже началась встреча Зеленского с Макроном, вместе они проведут конфернец-колл с канцлером Германии Ангелой Меркель. В числе прочего они планируют обсудить ситуацию на Донбассе.
Также мы писали, о чем дали понять Зеленскому в ЕС накануне его переговоров с Макроном и Меркель.