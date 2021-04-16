Евросоюз сейчас не разрабатывает новые антироссийские санкции в связи с ситуацией в Украине.

Об этом со ссылкой на источник в ЕС сообщают "РИА Новости".

По информации источника, на следующей неделе, 19 апреля, министры иностранных дел стран Евросоюза проведут видеоконференцию, на которой, в числе прочего, обсудят и кризис в Украине.

"Мы следим за ситуацией. Мы посмотрим, будут ли предложения от государств-членов по возможным санкциям. Сейчас конкретно мы над этим не работаем", - сообщил источник в ЕС.

Отметим, что вчера ЕС официально поддержал санкции США против России.

Напомним, 16 апреля во Франции с визитом находится президент Украины Владимир Зеленский. В Париже уже началась встреча Зеленского с Макроном, вместе они проведут конфернец-колл с канцлером Германии Ангелой Меркель. В числе прочего они планируют обсудить ситуацию на Донбассе.

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