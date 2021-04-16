В четверг, 15 апреля, в Николаеве возле подъезда застрелили мужчину. Погибший месяц назад вышел из СИЗО и должен был пребывать под круглосуточным домашним арестом, однако нарушил его.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области и ТСН.

"15 апреля в 23:45 в полицию поступило сообщение о том, что в Николаеве во дворе дома по улице Декабристов неизвестный стрелял в мужчину и скрылся на автомобиле", - говорится в сообщении Нацполиции.

В сюжете ТСН сообщается, что погибший 38-летний житель Николаева приехал домой на автомобиле, припарковался. Когда он выходил из машиныв, вероятно заметил убийцу, и начал убегать. Однако убийца его догнал и расстрелял в спину, после чего скрылся с места преступления.

Погибший месяц назад вышел из СИЗО по делу об изготовлении наркотиков, он должен был находится под круглосуточным домашним арестом. По одной из версий убийство было заказным и застрелил жителя Николаева киллер. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Напомним, в Одесской области во время разборок на автомойке застрелили известного криминального авторитета-контрабандиста.

Также мы писали, что в Днепре задержали киллера, который скрывался от полиции 13 лет.