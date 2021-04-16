Представители корпорации Google согласились обозначить спорные острова Курильской гряды российской территорией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Василия Пискарева.

"Мы обратили внимание, что часть территории России, наши, в частности, острова в Тихом океане, входящие в Курильскую гряду, не обозначены как территория Российской Федерации", - сказал чиновник.

По его словам, сотрудники Google согласились с доводами российской стороны, а также запросили у нее дополнительные материалы по этому вопросу. Также Пискарев сообщил, что компания устранит "все, что противоречит российскому законодательству", в ближайшее время.

Чиновник не уточнил, будет ли это нововведение касаться только пользователей по всему мира, или только россиян.

Как известно, территориальный пограничный спор между Японией и Россией по поводу принадлежность южный Курильский остров, в частности Итуруп, Кунашир, Шикотан и островов Хабомаи, продолжается со времен Второй мировой войны.

До оккупации острова входили в состав Япония, однако затем они стали частью СССР. Япония не признает российского суверенитета над островами и претендует на Южно-Курильские острова согласно Трактату о торговле и границах 1855 года.

Разрешение спора в международных судебных инстанциях блокируется Россией. Правительство США поддерживает Японию в этом споре и признает суверенитет Японии над Северными территориями.

Напомним, недавно новый японский премьер Ёсихидэ Суга сообщил Путину о претензии на Курильские острова.

Также мы писали, что в 2019 году прошлый премьер Японии также предложил заключить мир с Россией.