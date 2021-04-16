В так называемой "ДНР" предлагают провести внеочередное экстренное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе. Такой шаг связан с обострением ситуации в регионе.

Об этом сообщает "Интерфакс" в пятницу, 16 апреля.

Напомним, днем ранее в "ДНР" заявили, что в результате обстрела со стороны украинских войск в Донецке погиб мужчина, а также были повреждены жилые дома. В то же время украинская сторона и ОБСЕ пока не комментирует эту информацию.

Утром в пятницу, 16 апреля, в "представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня" обвинили украинскую сторону в обстрелах окраины Донецка из крупнокалиберных минометов. В то же время, украинский штаб Операции объединенных сил заявил, что вторые подряд сутки прошли без потерь и что режим прекращения огня не нарушался.

Также мы рассказывали, что последнее заседание ТКГ по Донбассу прошло 7 апреля, его инициировал Киев. Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что во время переговоров прорывов не случилось. По его словам, обсуждение продлилось около шести часов, но никакого документа по итогу заседания стороны так и не подписали.