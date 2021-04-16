Полиция Тбилиси задержала мужчину, который сегодня захватил заложников в отделении "Банка Грузии".

Об этом сообщил начальник департамента патрульной полиции Ваша Сирадзе, передает "Interpressnews".

"В результате активных оперативных действий правоохранителей, нападавший был задержан, а заложники освобождены. Никто не пострадал. Всех заложников безопасно перевезли в отделение полиции", - сообщил он.

По словам Сирадзе, следственные действия еще продолжаются и по разным причинам полиция не готова сообщить ни точное количество заложников, ни другие подробности. О мотивах преступления не сообщается.

Однако известно, что станцию метро около места событий уже открыли.

Напомним, ранее в пятницу, 16 апреля, сообщалось, что вооруженный человек взял заложников в одном из отделений "Банка Грузии" в Тбилиси в районе Авлабари. Полиция оцепила территорию и эвакуировала граждан. По предварительным данным преступник удерживал двух заложников и действовал в одиночку.

Отметим, что похожий инцидент произошел 20 ноября в Тбилиси. Тогда мужчина захватил заложников и требовал снизить цены на лекарства, но вскоре был задержан.