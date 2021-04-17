В мае на участки устремляются все огородники, садоводы и цветоводы, чтобы полноценно приступить к посевному сезону. В апреле тоже можно много чего сажать, но в основном в теплицах по причине прохладной погоды.

Надо сказать, что в последний весенний месяц будет много дождей. Впрочем, тем лучше будет для растений. А еще в мае планируется много выходных, которые в том числе можно будет провести в огороде, садах и на клубах.

"Страна" публикует подробный лунный посевной календарь на май 2021 года, по которому могут ориентироваться наши читатели. Приятных вам работ, дышите воздухом, наслаждайтесь природой и пусть вы соберете свой самый лучший урожай!

Лунный посевной календарь на май 2021 года