Работы в саду и огороде. Фото с сайта pixabay.com
Работы в саду и огороде. Фото с сайта pixabay.com

В мае на участки устремляются все огородники, садоводы и цветоводы, чтобы полноценно приступить к посевному сезону. В апреле тоже можно много чего сажать, но в основном в теплицах по причине прохладной погоды. 

Надо сказать, что в последний весенний месяц будет много дождей. Впрочем, тем лучше будет для растений. А еще в мае планируется много выходных, которые в том числе можно будет провести в огороде, садах и на клубах. 

"Страна" публикует подробный лунный посевной календарь на май 2021 года, по которому могут ориентироваться наши читатели. Приятных вам работ, дышите воздухом, наслаждайтесь природой и пусть вы соберете свой самый лучший урожай!

Лунный посевной календарь на май 2021 года

лунный календарь на май

лунный календарь на май 2021

лунный посевной календарь на май

лунный посевной календарь на май 2021

посевной календарь май 2021

график посадок в мае 2021

лунный посевной календарь на май 2021 года

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