ПриватБанк, по делу которого проходит около ста судебных процессов, в скором времени выставят на продажу. В Национальном банке Украины считают, что его приватизация привлечет крупных мировых инвесторов.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью для GlobalCapital в пятницу, 16 апреля.

"Согласно нашим планам, скоро на продажу будет выставлен крупнейший банковский актив Украины - Приватбанк. Мы считаем, что приватизация Приватбанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", - сказал Шевченко.

Согласно его словам, НБУ поддерживает стратегию ПриватБанка в судах с его бывшими владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбоввым. На данный момент по делу банка проходит около 100 судебных процессов.

"По сути, это наша цель. Надеемся, что судебные дела будут завершены, и мы сможем сосредоточиться исключительно на взыскании активов", - отвтеил Шевченко на вопрос о том, какая вероятность того, что процессы будут завершены до конца года.

Кроме того, глава Национального банка выразил надежду, что в течение пяти лет доля государства в банковской системе снизится с 55% до 25% и такие изменения помогут ей стать более независимой.

Напомним, в феврале бывший замглавы "ПриватБанка" Яценко вышел из-под стражи под залог в 52 миллиона. О нем подробно писала "Страна".

Также мы писали, что Офис генпрокурора объявил подозрение экс-главе "ПриватБанка" Дубилету.