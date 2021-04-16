1 129 сообщений о нарушении языкового законодательства в различных сферах общественной жизни получил мовный омбудсмен Тарас Креминь за три месяца действия ст. 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщается на странице уполномоченного по защите государственного языка в соцсети.

Больше всего жалоб поступило из Киева (327) и Киевской области (120), из Львовской области - 108, из Харьковской - 99, Одесской - 49, Днепропетровской - 41, Черниговской - 35, Запорожской - 23, Полтавской - 21, Донецкой - 17, Луганской - 14, Винницкой - 13, Ивано-Франковской - 12, Николаевской и Черновицкой - по 11, Черкасской, Херсонской и Волынской - по восемь обращений.

Менее всего жалобщиков - в Житомирской области - два случая. Из Ровенской - поступило пять сигналов, из Сумской - шесть, по семь обращений прислали жители Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Закарпатской областей.

Наиболее массовыми являются сообщения об отсутствии украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов о предоставлении услуг на государственном языке-– всего 446.

"С целью устранения нарушений нами проведена огромная работа. Как этого требует закон, каждому из владельцев вебсайтов направлены письма с требованиями устранить нарушения. Стоит отметить, что подавляющее большинство владельцев интернет-магазинов добросовестно подходит к устранению нарушений и в 30-дневный срок информируют нас о переходе интернет-ресурсов на государственном языке. Убежден, что в дальнейшем количество обращений о нарушениях в этой сфере будет уменьшаться", - говорится в сообщении.

О нарушение своих прав на получение информации и услуг на государственном языке в маленьких магазинчиках и известных торговых сетях, а также в аптеках, салонах красоты, спортивных залах, ресторанах и кафе пожаловались 249 граждан из разных регионов Украины.

Стабильно высокой остается количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления в Одесской, Харьковской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Запорожской областях.

Согласно сообщению, по результатам рассмотрения обращений, в которых граждане заявили о грубом нарушении их прав на получение услуг на государственном языке, уполномоченным принято решение об осуществлении мер государственного контроля над применением государственного языка. "Согласно ст.56 закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в первом квартале этого года уже начато 35 мероприятий государственного контроля, тогда как в прошлом году таких мероприятий было осуществлено 22", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что мовный омбудсмен Креминь на канале Порошенко раскритиковал Мендель из-за "украинского русского языка".

Также мы сообщали, что мовный омбудсмен встал на сторону подростка-националиста, сорвавшего урок патриотизма из-за русского языка.