Министр внутренних дел Арсен Аваков на фоне наращивания Россией военной техники возле границ Украины заявил, что в случае вторжения РФ в нашу страну ветераны и резервисты должны быть готовы к мобилизации.

Такой же призыв глава ведомства адресовал и бойцам, которые в начале военного конфликта на Донбассе воевали в составе добровольческих батальонов.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в пятницу, 16 апреля.

"Путинский режим (президента РФ Владимира Путина - Ред.) снова накапливает военные силы у границ Украины, угрожая новой агрессией. Бешеная собака снова у наших ворот. Нам не привыкать - мы на своей земле и будем защищаться", - сказал министр.

Он добавил, что учетом наращивания сил Российской Федерации возле украинских границ нужно готовиться к защите нашей страны. По словам Авакова, на сегодня крайне важно ответить на угрозу концентрацией всех патриотических сил Украины вокруг общей цели, дав отпор возможным провокациям.

"Консолидированные силы государственников и гражданских патриотов-ветеранов - регулярные силы ВСУ, МВД и резервисты должны, объединившись, встать на защиту своей страны. Так было в 2014, так будет и сейчас, если придется", - заявил Аваков.

Также глава МВД напомнил, что 14 апреля исполнилась седьмая годовщина от создания в Украине первых добровольческих батальонов по его приказу.

"Тогда у нас было всего 10% военного опыта, но 90% силы духа. И вместе с силами ВСУ мы смогли остановить оккупантов. Спасибо каждому бойцу добробату за достойную службу в зоне АТО. Призываю вас, побратимы, если Родина позовет - снова объединиться и встать на защиту родной земли", - добавил Аваков.

Напомним, еще в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский говорил, что в случае войны с Россией в Украине будет проведена тотальная мобилизация и в армию призовут и мужчин, и женщин.

Сегодня президент заявил, что на восточной границе и в Крыму Россия разместила около 80 000 своих военных и еще тридцать тысяч пророссийских боевиков и официальных военных РФ на Донбассе.