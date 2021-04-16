В Кремле рассказали, что ждут от переговоров президента Украины Владимира Зеленского с главами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, и снова заявили о "провокациях" Украины на Донбассе.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, Кремль ожидает, что Меркель и Макрон донесут до Зеленского необходимость "прекратить провокации на линии соприкосновения на юго-востоке Украины".

"Для нас было бы очень важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время конференц-колла с господином Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения и акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня", - сказал он.

Напомним, обострение на Донбассе началось после того, как в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинских военных.

Как сообщалось, сегодня в Париже началась встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Как писала "Страна", встреча двух лидеров будет проходить в формате обеда. Позже к ним присоединится и канцлер ФРГ Ангела Меркель по видеосвязи.

Отметим, что сам Зеленский надеется, что переговоры с Макроном и Меркель станут подготовительной встречей лидеров "Нормандского формата".

Кроме того, мы подробно разбирались, о чем дают понять Зеленскому в ЕС накануне его переговоров с Макроном и Меркель.